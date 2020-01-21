Госдума приняла в I чтении законопроект о биологической безопасности России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект закона о биологической безопасности РФ.

Документом устанавливаются "основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности РФ и определяется комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков", говорится в сопроводительных материалах.

В частности, закрепляется право граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов, а также право на получение от органов власти, а также от соответствующих организаций "информации о состоянии защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, о принимаемых мерах, направленных на такую защиту, на предотвращение биологических угроз". Одновременно фиксируется обязанность "не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение права других граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов". Организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области обеспечения биологической безопасности.

Согласно законопроекту, "борьба с распространением инфекционных и паразитарных болезней включает в себя в том числе разработку и внедрение средств и методов индикации и идентификации патогенов - возбудителей новых, редких и (или) ранее не встречавшихся на территории РФ болезней, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на предотвращение формирования очагов таких болезней". Планируется также "развитие лабораторий (центров) и диагностических референс-центров, осуществляющих диагностику инфекционных и паразитарных болезней", уполномоченными профильными ведомствами. В тексте также прописаны "меры по снижения распространения иммунодефицитных состояний организма человека, приводящих к повышению риска и частоты возникновения инфекционных болезней".

Будущий закон предполагает формирование государственной информационной системы в области обеспечения биологической безопасности на основе статистических и иных документированных сведений, предоставляемых госорганами и (или) находящимися в их ведении организациями. Документ вступает в силу с 31 марта 2020 года, за исключением ряда отдельных положений.

Закон о существовании человека

"Это по сути закон о нашем существовании, существовании человека, - сказал журналистам зампредседателя профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. - Он коснется многих областей нашей жизни и даст старт формированию в России комплексной защиты населения от биологических и химических угроз, которые несет современная цивилизация".

По его словам, речь идет не только о защите населения от микробов и вирусов, но и от бесконтрольного применения антимикробных лекарственных препаратов, делающих граждан нечувствительными к антибиотикам. "Это крайне важная проблема, - констатировал политик. - Долгое время все антибиотики продавались в аптеках свободно, что привело к повальному бесконтрольному самолечению. Но каждый препарат эффективен в отношении только определенного спектра возбудителей".

В итоге патогенные штаммы становятся невосприимчивыми к препарату, пояснил Огуль. "Проще говоря, если человек каждый раз при обычном насморке начинает лечить вирусное заболевание антибиотиками, то, когда он заболеет, к примеру, пневмонией или ангиной, антимикробный препарат ему уже не поможет", - предупредил депутат.

"Медицинская наука создает новые поколения противомикробных лекарственных средств, полусинтетические и синтетические препараты со сложной структурой и широким спектром действия. Однако все они со временем теряют свою эффективность, - продолжил депутат. - Смертность от невосприимчивости возбудителей к лекарствам растет очень быстро, антимикробная резистентность представляет собой нарастающую глобальную угрозу". Поэтому будущим законом предлагаются меры по предотвращению развития сопротивляемости болезнетворных микроорганизмов к лекарственным препаратам - отпуск антимикробных препаратов по рецепту, запрет на их назначение без подтвержденного клинического диагноза, а также обеспечение выпуска безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, перечислил парламентарий.

Также речь идет и защите населения страны от угроз террористического характера, отметил Огуль. Он уточнил, что на территории России находится порядка 30 объектов, которые могут представлять химическую или биологическую опасность. "Есть объекты, где хранятся образцы страшных вирусов, которые столетия назад вызывали страшные эпидемии и выкашивали население целых городов. А какую опасность представляют бесконтрольные археологические и палеонтологические раскопки?", - добавил депутат, подчеркнув, что граждане должны быть уверены, что защищены от всего этого.