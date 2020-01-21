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Медведев отписался от официального аккаунта правительства в Instagram

Экс-премьер также обновил описание профиля, теперь там значится новая должность - заместитель председателя Совета безопасности России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства РФ в социальной сети Instagram.

Согласно данным на верифицированной странице Медведева в этой соцсети, сейчас у экс-премьера нет ни одной подписки. Ранее, по наблюдениям корреспондента ТАСС, он был подписан на официальную страницу кабмина РФ.

Медведев также обновил описание профиля, теперь там значится новая должность - заместитель председателя Совета безопасности РФ. На страницу Медведева в Instagram подписаны 2,6 млн человек.

Правительственный аккаунт в Instagram ведет пресс-служба. Здесь размещаются публикации о деятельности кабинета министров, публикуются официальные комментарии "и то, что остается за кадром", говорится в описании профиля.

15 января Медведев подал в отставку с поста главы правительства, а 16 января был назначен заместителем главы Совбеза РФ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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