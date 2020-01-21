Сторонники ПЦУ пытались захватить храм канонической УПЦ под предлогом похорон

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) под предлогом проведения церемонии похорон пытались захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Волынской области. Об этом во вторник сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

По информации УПЦ, председатель местной территориальной общины "в приказном тоне велел открыть храм, чтобы там совершил обряд похорон представитель ПЦУ". "Мы договорились, что процессия зайдет на территорию церкви. Однако, когда гроб с телом занесли на территорию, о покойнике просто забыли и начали штурмовать двери храма", - цитирует сайт УПЦ настоятеля храма иерея Богдана Гнатюка.

Он рассказал, что конфликт продолжался несколько часов, затем сторонники ПЦУ устроили потасовку и стали отталкивать жителей села, прибывших на защиту храма. "Правоохранители в это время просто наблюдали за происходящим", - говорится в сообщении.

Как отметили прихожане УПЦ, одна из активисток ПЦУ принесла новые замки. "Очевидно, что они хотели любым способом добиться, чтобы мы открыли дверь, а дальше они бы поменяли замки", - отметил настоятель храма.