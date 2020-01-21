Эксперт: ЧП в Перми может привести к закрытию мини-отелей по всей стране

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Трагедия в Перми, где в мини-отеле в подвальном помещении из-за прорыва трубы с горячей водой погибли пять постояльцев, может привести к проверкам подобных заведений по всей России и их массовому закрытию. Об этом сообщил вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников на пресс-конференции в информагентстве "Национальная служба новостей".

"Выводы будут сделаны, и фактически во всех субъектах будет проведена ревизия. Будут подняты на ноги все возможные силовые ведомства. Наверно, будет акция по закрытию всего, что похоже на этот хостел. Если почитать сайты, в Перми очень большое количество хостелов расположено именно в подвалах", - сказал Колесников.

Как сообщил председатель правления Лиги хостелов Евгений Насонов, "по существующим нормам, запрещено размещать людей и спальни в подвальных и цокольных этажах в том числе именно потому, что подвальные этажи используются для проведения магистральных коммуникаций". "Я читал, что люди не могли выбраться, потому что спали в номерах без окон, это также крупнейшее нарушение", - сказал он.

По мнению Насонова, ответственность за ЧП лежит на контролирующих и проверяющих органах, в том числе полиции, Роспотребнадзоре и МЧС. Он подчеркнул, что именно Роспотребнадзор по правилам уведомляют об открытии каждого нового хостела или гостиницы и ведомство отвечает за то, чтобы спальни не размещались в подвалах, а в самих номерах были окна.