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Globo: первый летальный за 20 лет случай геморрагической лихорадки зафиксирован в Бразилии

Источник заболевания не установлен

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии зафиксировало первый за 20 лет летальный случай геморрагической лихорадки. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

Как уточняется, жертвой заболевания, вызванного аренавирусом, стал 52-летний житель города Сорокаба, в юго-восточном штате Сан-Паулу. Первые симптомы появились у него 30 декабря, после чего он успел побывать на лечении в трех клиниках, но 11 января умер от осложнений.

Источник заболевания не установлен, однако известно, что мужчина, который никогда не выезжал из страны, недавно бывал у родственников в городах Итапева и Итапоронга, в том же штате. В связи с этим местное управление Минздрава взяло под наблюдение контактировавших с ним родственников и медперсонал.

По мнению ведомства, данный случай, который стал пятым за всю историю наблюдений и первым с 1999 года, представляет серьезную угрозу ситуации в сфере здравоохранения, отмечает телеканал.

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Бразилия
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