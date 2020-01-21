В Ингушетии создадут комбинат школьного питания для бесплатных обедов

МАГАС, 21 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены создать в регионе первый комбинат школьного питания для обеспечения учеников начальных классов региональных школ качественными продуктами, сообщила пресс-служба главы региона.

Президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию 15 января предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Качество общепита в дошкольных и средних образовательных учреждениях вызывает множество нареканий. Глава региона Махмуд-Али Калиматов распорядился проработать организацию комбината школьного питания. Планируется создать пилотный проект, изучить на его примере способы реализации данной инициативы, а в дальнейшем открыть специализированные пункты по районам и городам республики", - говорится в сообщении.

Калиматов уверен, что создание комбината школьного питания обеспечит качество питания с соблюдением всех норм ГОСТ, а также позволит создать новые рабочие места.

"Каждый из вас должен воспринимать слова президента на свой счет. Послание направлено на здоровье нации, на улучшение качества жизни, а для этого нужно, чтобы каждый чиновник, врач, учитель в школе, водитель автобуса, каждый житель был заинтересован в работе. В особенности речь идет о главах муниципалитетов, министерствах и ведомствах субъекта", - передает пресс-служба слова Калиматова.

30 декабря 2019 года депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии приняли бюджет региона на 2020 год. Как сообщалось ранее, из-за дефицитности принятого бюджета школы региона для обеспечения учеников бесплатным горячим питанием будут сдавать свои столовые в аренду частным предпринимателям.