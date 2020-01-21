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Ингушский город воинской славы Малгобек будет представлен в поезде Москва - Петербург

Внутреннее оформление вагона будет представлять собой стенд с полной информацией о Малгобеке

МАГАС, 21 января. /ТАСС/. Ингушетия примет участие в реализации федерального историко-туристического проекта "Поезд городов воинской славы". Информация о республиканском городе воинской славы Малгобеке, героях Великой Отечественной войны, которые являются уроженцами Малгобека, и о туристическом потенциале города будет представлена в одном из вагонов поезда Москва - Санкт-Петербург, сообщила ТАСС пресс-секретарь Комитета по туризму Ингушетии Жанетта Гулиева.

"В 2020 году благотворительный фонд "Посети Кавказ" планирует реализацию федерального историко-туристического проекта "Поезд городов воинской славы", посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта планируется запуск курсирующего поезда по маршруту Москва - Санкт-Петербург с тематическим оформлением вагонов, рассказывающих о вкладе городов воинской славы в Победу в ВОВ и об их туристическом потенциале. В проекте примет участие и Ингушетия, информация о нашем Малгобеке будет представлена в одном из вагонов поезда", - сказала Гулиева.

По ее словам, внутреннее оформление вагона будет представлять собой стенд с полной информацией о Малгобеке.

"Это будет такой информационный блок, который будет содержать сведения обо всех сражениях, проходивших в Малгобеке в период ВОВ, о выходцах города, которые внесли неоценимый вклад в Победу, о присвоении Малгобеку статуса города воинской славы. Также мы предоставим всю информацию о туристическом потенциале города, экскурсиях и достопримечательностях Малгобека", - добавила пресс-секретарь.

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание Города воинской славы.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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