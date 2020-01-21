Путин посетит Липецкую область и центр "Сириус" в Сочи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду посетит Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе рабочей поездки глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные в послании Федеральному собранию.

Это станет одним из первых мероприятий главы государства, посвященных социальным вопросам, после того, как 21 января он утвердил новый составе правительства, в котором существенно обновлен социальный блок.

Позднее в этот же день Путин посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи. В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками.

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

Социальное послание

Путин значительную часть своего послания Федеральному собранию 15 января посвятил именно социальным вопросам. Он заявил, что 2020 год будет рубежным для России - перед страной стоят исторические задачи для изменения жизни россиян к лучшему. Поэтому, по его словам, сохранение населения и поддержка семей должны стать центральной задачей власти, на это придется направить все усилия, чтобы обеспечить будущее страны. Президент выразил уверенность, что все это потребует нового качества государственного управления, работы всех уровней власти и прямого диалога с населением.

Среди мер социальной поддержки россиян Путин назвал продление программы и увеличение размеров материнского капитала, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей, увеличение количества бюджетных мест в вузах. Так, президент предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По его словам, такие выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой. Путин уточнил, что выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей, а в дальнейшем могут быть доведены до 11 тыс. рублей.

Еще одной мерой станет продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более чем 616 тыс. рублей. Президент подчеркнул, что в дальнейшем размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться. Он отметил также, что, если в семье сейчас уже есть ребенок, "то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться уже в новом, увеличенном размере".

Также Путин потребовал не позднее 1 сентября 2023 года обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы. Кроме того, он поручил принять меры по увеличению оплаты труда учителей и, в частности, с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. В сфере высшего и среднего специального образования президент поставил задачу ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая при этом приоритет региональным учебным заведениям. Он также предложил увеличить количество целевых мест, особенно по медицинским специальностям.

Касаясь сферы медицины, Путин напомнил, что с 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения, на которую предполагается выделить дополнительно 550 млрд рублей. Он также анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для сотрудников сферы здравоохранения. По его словам, эта система будет основана на едином для всей страны перечне надбавок и компенсаций. Глава государства перечислил ряд других мер, среди которых создание единого регистра получателей бесплатных и льготных лекарств, повышение качества препаратов и решение проблемы с поставкой специализированных лекарств, не имеющих пока официального разрешения.