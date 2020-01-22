Роспотребнадзор в 2019 г. выписал штрафов на 30 млн руб. за некачественные детские товары

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор в 2019 году провел более 29 тысяч исследований игрушек и товаров для детей, в ходе которых было выявлено более трех тысяч нарушений. По результатам проверок ведомство выписало штрафов на общую сумму 30 млн рублей, сообщается в среду на сайте надзорного органа.

"Испытательными лабораториями Роспотребнадзора было проведено более 29 тысяч исследований игрушек и различных видов товаров для детей. <…> По итогам проверок выявлено более 3 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов. По фактам их выявления наложено более 750 административных штрафов на общую сумму более 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо штрафов, ведомством было выдано более 970 предписаний, 256 из которых были направлены на приостановку реализации некачественной и небезопасной детской продукции. При этом общая стоимость конфискованной продукции составила 880 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре добавили, что при проведении исследований, больше всего несоответствий (28,2% проб) было выявлено в части требований к маркировке продукции, из которых 40% приходится на импортные детские товары. "Доля проб, несоответствующих нормативным требованиям по органолептическим, санитарно-гигиеническим, токсикологическим, механическим, биологическим, микробиологическим показателям, составляет не более 2,8%", - пояснили в ведомстве.