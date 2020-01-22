Малообеспеченные семьи с детьми на Камчатке будут получать пособие около 10 тыс. рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 января. /ТАСС/. Ежемесячное пособие в размере около 10 тыс. рублей малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет назначат на Камчатке. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела демографической политики, защиты материнства и детства Министерства социального развития и труда Камчатского кря Янина Сапегина.

Обращаясь 15 января 2020 года с посланием к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин обозначил новые меры поддержки для семей с детьми. Одна из значимых - назначение пособия семьям с детьми, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимумов на человека. Президент предложил назначить льготной категории граждан ежемесячную выплату на первых и вторых детей в размере половины прожиточного минимума в конкретном регионе. Корректировка регионального бюджета в Камчатском крае в целях выполнения поручения президента будет осуществляться после принятия на федеральном уровне всех необходимых нормативных правовых актов, в том числе и порядок финансирования.

"Планируется, что размер ежемесячной выплаты льготной категории граждан превысит 10 тыс. рублей. Таким образом, на реализацию меры поддержки потребуется около 600 млн рублей. Планируется, что вся нормативно-правовая документация по этому вопросу будет подготовлена уже к марту-апрелю, но мы, выплачивая пособие, сделаем перерасчет с его момента назначения - 1 января 2020 года", - сказала Сапегина.

Она также добавила, что расчет средств, необходимых для выплаты федерального материнского капитала, будет осуществлен Пенсионным фондом РФ. Предполагается, что в 2020 году более 2500 камчатских семей получат увеличенную на 150 тыс. рублей федеральную выплату за рождение второго ребенка. Остальные выплаты, озвученные в послании президента, в Камчатском крае предоставляются с 1 января 2020 года в полном объеме.