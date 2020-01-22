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Жителей Флориды предупредили о падающих с деревьев игуанах

Во Флориде установилась нетипично холодная погода. В связи с этим метеорологи уточнили, что игуаны, будучи хладнокровными ящерицами, впадают в оцепенение при низких температурах

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Метеорологи предупредили жителей Флориды о падающих с деревьев игуанах. Об этом сообщило в Twitter подразделение Национальной метеорологической службы США в Майами.

"Мы нечасто говорим о подобном в прогнозах, но не удивляйтесь, если увидите падающих с деревьев игуан сегодня вечером, когда температура опустится до 30-40 градусов [по Фаренгейту] [примерно от - одного до четырех градусов по Цельсию]", - отметили метеорологи. Они пояснили, что игуаны, будучи хладнокровными ящерицами, становятся очень медлительными или впадают в оцепенение на холоде. "Они могут падать с деревьев, но при этом они не мертвы", - отметили сотрудники службы.

При потеплении ящерицы вновь становятся активными. Отмечается, что крупные игуаны переносят холода легче.

Во Флориде в настоящее время обитают несколько видов игуан. Самые крупные из них достигают примерно 1,5 м в длину, масса их тела может составлять до 10 кг. Взрослые особи питаются по большей части растительной пищей.

В ряде южных штатов, в том числе Флориде и Луизиане, сейчас установилась нетипично холодная погода для данного региона.

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