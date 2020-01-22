Жителей Флориды предупредили о падающих с деревьев игуанах

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Метеорологи предупредили жителей Флориды о падающих с деревьев игуанах. Об этом сообщило в Twitter подразделение Национальной метеорологической службы США в Майами.

"Мы нечасто говорим о подобном в прогнозах, но не удивляйтесь, если увидите падающих с деревьев игуан сегодня вечером, когда температура опустится до 30-40 градусов [по Фаренгейту] [примерно от - одного до четырех градусов по Цельсию]", - отметили метеорологи. Они пояснили, что игуаны, будучи хладнокровными ящерицами, становятся очень медлительными или впадают в оцепенение на холоде. "Они могут падать с деревьев, но при этом они не мертвы", - отметили сотрудники службы.