Жителей Флориды предупредили о падающих с деревьев игуанах

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Метеорологи предупредили жителей Флориды о падающих с деревьев игуанах. Об этом сообщило в Twitter подразделение Национальной метеорологической службы США в Майами.
"Мы нечасто говорим о подобном в прогнозах, но не удивляйтесь, если увидите падающих с деревьев игуан сегодня вечером, когда температура опустится до 30-40 градусов [по Фаренгейту] [примерно от - одного до четырех градусов по Цельсию]", - отметили метеорологи. Они пояснили, что игуаны, будучи хладнокровными ящерицами, становятся очень медлительными или впадают в оцепенение на холоде. "Они могут падать с деревьев, но при этом они не мертвы", - отметили сотрудники службы.
Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01— NWS Miami (@NWSMiami) 21 января 2020 г.
При потеплении ящерицы вновь становятся активными. Отмечается, что крупные игуаны переносят холода легче.
Во Флориде в настоящее время обитают несколько видов игуан. Самые крупные из них достигают примерно 1,5 м в длину, масса их тела может составлять до 10 кг. Взрослые особи питаются по большей части растительной пищей.
В ряде южных штатов, в том числе Флориде и Луизиане, сейчас установилась нетипично холодная погода для данного региона.