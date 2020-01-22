Прокуратура нашла нарушения при проверке новгородского лагеря, где была вспышка норовируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура Новгородской области завершила проверку в детском лагере "Гверстянец" после вспышки на его территории норовируса, ведомство выявило нарушения санитарных норм при хранении продуктов, дезинфекции, а сотрудники лагеря вовремя не оповестили о вспышке инфекции Роспотребнадзор. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона в среду.

Об инфекционном заболевании, возникшем в новгородском оздоровительно-образовательном центре "Гверстянец", стало известно 6 января 2020 года. Чтобы оно не распространилось, руководство лагеря расформировало смену раньше срока и отправило домой более 200 школьников, после этого в больницу за помощью обратились четверо детей, они были госпитализированы, их выписали 15 января.

"Установлено, что 4 и 5 января 2020 года за медицинской помощью обратились 10 подростков, отдыхающих в лагере. В нарушение закона руководство учреждения [лагеря] не проинформировало региональное управление Роспотребнадзора в течение первых двух часов, сделав это только 6 января 2020 года. Также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части хранения продуктов, проведения дезинфекции", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре Новгородской области, из-за вспышки инфекции за медицинской помощью обратился 21 человек, 18 из которых являются детьми. Кроме того, было установлено, что сотрудники "Гверстянца" не изолировали первых заболевших от остальных детей, что повлияло на распространение инфекции в детском лагере. "По результатам проверки заместитель прокурора области внес мэру Великого Новгорода представление об устранении выявленных в ходе проверки нарушений", - сказал собеседник агентства.

Как ТАСС сообщал ранее, специалисты областного управления Роспотребнадзора также пришли к выводу, что вспышка инфекционного заболевания в лагере возникла из-за несвоевременной изоляции в медицинскую часть лагеря первого заболевшего.

Детский оздоровительно-образовательный центр для детей от 7 до 15 лет "Гверстянец" находится в 100 км от Великого Новгорода, работает круглый год. Учредителем центра является городской комитет по образованию.