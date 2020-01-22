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Для детей с ограниченными возможностями в Сочи начались бесплатные горнолыжные занятия

За сезон планируется поставить на горные лыжи порядка 100 детей

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Бесплатные горнолыжные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья начались в одном из курортов Красной Поляны. На эти цели во время благотворительного хоккейного матча собрали более 2,3 млн рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе горнолыжного курорта "Роза хутор".

Благотворительный хоккейный матч состоялся на курорте "Роза хутор" при участии звезд отечественного хоккея. На лед вышли две команды - "Легенды хоккея" и "Ночная хоккейная лига". В их составах сыграли олимпийские чемпионы, чемпионы мира по хоккею, такие как Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Александр Кожевников, Павел Буре и Сергей Федоров. Сборы от продажи билетов составили более 1,1 млн рублей, сумму за счет собственных средств удвоил президент компании "Норникель" Владимир Потанин, который выступал в составе одной из команд.

"2 млн 378 тыс. рублей, собранные на благотворительном хоккейном матче в ледовом дворце "Роза хутор", будут потрачены на занятия детей с инвалидностью по программе спортивной реабилитации "Лыжи мечты". Занятия уже начались. За сезон планируется поставить на горные лыжи порядка 100 детей, подавших заявки из разных регионов России", - уточнили в пресс-службе.

Заниматься с детьми будет профессиональный инструкторский состав. Программа "Лыжи мечты" реализуется на курорте уже третий сезон, за два предыдущих занятия по уникальной методике прошли более 160 человек. На это было выделено более 4 млн рублей, собранных в рамках благотворительных хоккейных матчей. В 2020 году итоговая сумма сборов стала крупнейшей за прошедшие годы.

"Уже с лета к нам начали поступать заявки от родителей из разных регионов России. Интересно, что с каждым годом семей с особенными детьми, которые хотят с пользой провести отдых, становится все больше. Например, в прошлом году к нам приезжали кататься дети с ограниченными возможностями здоровья из 30 регионов России", - привели в пресс-службе слова руководителя программы "Лыжи мечты" в Сочи Анны Хвостовой.

"Лыжи мечты" - программа поддержки терапевтического спорта, благодаря которой люди с особенностями развития получили возможность кататься на горных лыжах, роликах, беговелах, заниматься игровыми видами спорта и др. В частности, речь идет о детях и взрослых с тяжелыми формами инвалидности. Цель программы - сделать спорт доступным для каждого, кто в нем нуждается. "Лыжи мечты" - одна из крупнейших благотворительных спортивных программ в России, занятия по которой проходят в 36 регионах, в проекте принимают участие более 7 тыс. детей и взрослых.

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РоссияКраснодарский край
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