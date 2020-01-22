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Под Хабаровском таможенники изъяли у гражданина Китая 60 радиоактивных компасов

Радиационный фон устройств превысил общий уровень радиации в здании пункта пропуска в восемь раз

ТАСС, 22 января. Дальневосточные таможенники предотвратили вывоз гражданином Китая 60 радиоактивных компасов, которые превышали общий радиационный фон в восемь раз. Об этом сообщается в среду на сайте Дальневосточного таможенного управления.

"60 компасов с повышенным уровнем радиации обнаружили таможенники в багаже гражданина Китая в Бикинском районе Хабаровского края, радиационный фон багажа, в котором находились наручные и подвесные компасы, составил 1,2 мЗв/ час. Таким образом, уровень радиации товаров в восемь раз превысил общий радиационный фон в здании - 0,15 мЗв/час", - говорится в сообщении.

Гражданин Китая, который отправлялся в город Жаохэ (КНР) через автомобильный пункт пропуска "Покровка", сообщил таможенникам, что компасы заказаны на интернет-сайте в Москве и он везет их другу. Вывоз компасов запрещен, их утилизирируют.

Теги
РоссияКитайХабаровский край
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