Суд Благовещенска удовлетворил первый из исков о выплатах детям, зараженным гепатитом С

ТАСС, 22 января. Благовещенский городской суд частично удовлетворил первый из более чем 20 исков родителей, чьи дети в 2018 году заразились гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь суда Александр Воронин.

В конце декабря 2018 года у 26 детей, находившихся в онкогематологическом отделении АОДКБ, выявили гепатит С. Следователи возбудили уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Суд постановил частично удовлетворить иск - взыскать с Амурской областной детской клинической больницы 400 тыс. морального вреда и 200 тыс. рублей штрафа. Это первый из более чем 20 исков, которые находятся на рассмотрении в городском суде", - сказал Воронин.

В сентябре 2019 года в Амурской области утвердили программу по лечению и реабилитации онкобольных детей с вирусным гепатитом С. Программа включает 100-процентное лекарственное обеспечение пациентов непосредственно по их сопутствующему заболеванию гепатитом С, а также реабилитационные мероприятия.