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Ситуация вокруг заболевания детей гепатитом С в Приамурье

Суд Благовещенска удовлетворил первый из исков о выплатах детям, зараженным гепатитом С

Суд постановил взыскать с Амурской областной детской клинической больницы 400 тыс. морального вреда и 200 тыс. рублей штрафа

ТАСС, 22 января. Благовещенский городской суд частично удовлетворил первый из более чем 20 исков родителей, чьи дети в 2018 году заразились гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ). Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь суда Александр Воронин.

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В конце декабря 2018 года у 26 детей, находившихся в онкогематологическом отделении АОДКБ, выявили гепатит С. Следователи возбудили уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Суд постановил частично удовлетворить иск - взыскать с Амурской областной детской клинической больницы 400 тыс. морального вреда и 200 тыс. рублей штрафа. Это первый из более чем 20 исков, которые находятся на рассмотрении в городском суде", - сказал Воронин.

В сентябре 2019 года в Амурской области утвердили программу по лечению и реабилитации онкобольных детей с вирусным гепатитом С. Программа включает 100-процентное лекарственное обеспечение пациентов непосредственно по их сопутствующему заболеванию гепатитом С, а также реабилитационные мероприятия.

Теги
РоссияКузнецова, Анна ЮрьевнаАмурская областьСитуация вокруг заболевания детей гепатитом С в Приамурье
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