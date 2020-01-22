Врач из Санкт-Петербурга победила на конкурсе "Миссис Вселенная 2020" в Болгарии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Многодетная мать и врач Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга одержала победу на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик 2020" (Mrs. UniversalClassic 2020), который завершился в Болгарии. Об этом в среду сообщили в федерации "Миссис Санкт-Петербург".

"43-летняя многодетная мать и успешный доктор Ксения Вербицкая одержала победу в международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная Классик 2020" (Mrs. UniversalClassic 2020), финал которого завершился в Софии 21 января", - говорится в сообщении.

"Миссис Вселенная Классик 2020" - международный конкурс красоты для замужних женщин в возрасте от 40 лет, финал которого уже несколько лет подряд проводится в столице Болгарии. В этом году за титул самой красивой мамы вселенной соревновались 36 победительниц конкурсов красоты со всего мира. Этапы конкурса включают экскурсионную и культурную программу, социальные акции, встречи с журналистами и тренировки. В финале конкурсантки соревнуются в творческих этапах, дефиле и рассказывают о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

"На участницу из России Ксению Вербицкую делали большие ставки - у нее четверо детей (16-летний сын и три дочки 12, восьми и трех лет), она успешный гинеколог-эндокринолог, занимается аргентинским танго, увлекается литературой, ее внешность отвечает международным стандартам красоты", - добавили в федерации.