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Путин: информацию о мерах помощи со стороны НКО можно было бы размещать на сайте госуслуг

Президент напомнил о принятых ранее решениях, согласно которым вся информация о положенных россиянам услугах должна содержаться в едином окне

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Информацию о мерах поддержки, оказываемых некоммерческими организациями (НКО), можно было бы размещать на сайте госуслуг. Соответствующее предложение в среду на встрече с представителями общественности в Липецкой области поддержал президент РФ Владимир Путин.

Одна из участниц встречи упомянула о приложении Общероссийского народного фронта, где содержится информация о той помощи, которую оказывают различные НКО. Она предложила добавить эти данные на портал госуслуг, "чтобы граждане видели, какую помощь от НКО они могут получать".

"Это правильно и своевременно, согласен", - сказал Путин.

Он напомнил, что ранее были приняты решения, согласно которым вся информация о положенных гражданину услугах должна содержаться в едином окне. "Такое единое окно, конечно, должно быть создано, мы этим и занимаемся, это будем делать, даже средства на это специально выделяются", - сказал президент.

"По имеющимся у меня данным, только примерно 35% людей знают о том, на что они имеют право. Эта неинформированность наносит реальный вред всем нашим программам, потому что много людей не пользуются этим, только потому что не знают ничего об этом", - заметил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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