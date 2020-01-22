Аксенов: передача коллекторам работы с долгами по ЖКХ может привести к нарушениям закона

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Передача коллекторским агентствам права работы с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги может привести к нарушениям закона и прав россиян, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

В среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявления "Мосэнерго" и "Росводоканала" сообщила, что поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторами по взысканию долгов граждан по оплате услуг ЖКХ. По данным Минстроя России, на сентябрь 2018 года долги населения страны за услуги ЖКХ достигли 535 млрд рублей.

"Категорически против подобных предложений. В нашем регионе есть крайне отрицательный опыт работы коллекторов, которые пытались незаконными методами взыскивать долги крымчан перед украинскими банками. Считаю, что наделение коллекторских агентств правом работы с долгами населения по ЖКХ может привести к массовым нарушениям закона и прав людей", - написал Аксенов в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Глава Крыма добавил, что "только государственный орган должен иметь право взыскивать долги с граждан". Он выразил уверенность, что депутаты Государственной Думы и сенаторы от Крыма также выступят против подобных изменений.

После воссоединения Крымского полуострова с Россией в банковском секторе региона произошла нестандартная ситуация: украинские банки ушли из региона, перестав выполнять свои обязательства по обслуживанию вкладов и кредитов. При этом крымчане лишились накоплений и одновременно не знали, как погасить кредит. Спустя некоторое время у граждан возникли проблемы - требовать выплаты долга по кредиту стали российские коллекторы, перекупившие долги у украинских банков. Были также случаи давления на тех, кто взял деньги в российских микрофинансовых организациях после воссоединения Крыма с Россией.