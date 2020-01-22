Минобороны продолжит сбор материалов для "Дороги памяти" и после ее открытия

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сбор информации об участниках Великой Отечественной войны продолжится и после открытия галереи "Дорога памяти" на территории около главного храма ВС России в подмосковном парке "Патриот". Об этом сообщил сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совместном заседании художественного и технического советов по строительству храма.

"Сбор информации мы продолжим и после 9 мая, чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на "Дороге памяти" не осталось белых пятен", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, и к 9 мая приурочено открытие главного храма ВС РФ - храма Великой Победы. "Над его созданием трудились и трудятся всем миром. Большой вклад внесли строительные организации, творческие мастерские, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сотни тысяч наших соотечественников - от президента до рядового гражданина - перечислили средства в специальный фонд", - подчеркнул министр.

Филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ с историко-мемориальным комплексом "Дорога памяти" будет открыт вместе главным храмом ВС РФ. Этот уникальный проект увековечит подвиг 33 млн участников Великой Отечественной войны. "Все они, наши родные и близкие, фронтовики и труженики тыла, изо дня в день самоотверженно приближали победную весну. Рассказать о них - значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины", - отметил глава военного ведомства.

По его словам, к юбилейным торжествам в честь 75-летия Победы в парке "Патриот" будет приковано внимание огромного числа людей не только в стране, но и за ее пределами. "Это возлагает на нас особую ответственность и требует от каждого полной самоотдачи. Важно решить все запланированные задачи и продумать перспективы развития филиала Центрального музея вооруженных сил", - сказал Шойгу. При этом он выразил уверенность, что филиал станет центром духовного и военно-патриотического воспитания не только военнослужащих, но и всех граждан России.

Перед заседанием Шойгу и Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий осмотрели строящийся храм. Он передал министру "приветствие и добрые пожелания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла". "Сегодня мы посмотрели все. И я вижу, что все до деталей продумано Сергеем Кужугетовичем и все идет под его руководством", - отметил митрополит.

Увековечить память

Шойгу также предложил подумать над созданием архитектурных композиций на прихрамовой территории храма Победы в подмосковном парке "Патриот" в честь участников различных войн.

Он напомнил, что память об участниках Великой Отечественной войны будет увековечена в галерее "Дорога памяти". Также в галерее будет собрана земля со всех воинских захоронений красноармейцев в России и за рубежом. По словам министра обороны, это даст возможность людям, чьи родственники пропали без вести, и людям, которым неизвестно место захоронения погибших на войне родных, помянуть их, возложить цветы, зажечь свечи.

Глава военного ведомства подчеркнул, что такую возможность надо дать и родственникам участников других войн. "Мы должны чтить память о наших согражданах, погибших в различных войнах и вооруженных конфликтах, в том числе в Афганистане, Корее, Вьетнаме, Анголе и других", - сказал Шойгу.

Он поручил коллективу, который занимается галереей, проработать этот вопрос так, чтобы это органично сочеталось в храмовом комплексе.

С идеей установки памятника или архитектурной композиции согласился патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. По его словам, люди будут возлагать цветы к памятникам погибшим воинам, а также можно будет совершать заупокойную молитву.