СФ поддержал обращение к кабмину об установлении единого порядка оплаты труда педагогов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял постановление об обращении к правительству РФ по вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических работников детских садов и школ для унификации принципов расчета их зарплаты.

"Совет Федерации обращается к правительству Российской Федерации с просьбой проработать вопрос об установлении в Российской Федерации единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, обеспечивающей минимальные государственные гарантии по оплате труда и стимулирующей непрерывный профессиональный рост", - говорится в документе.

Сенаторы выражают в документе глубокую обеспокоенность в связи с низким уровнем оплаты труда педагогических работников детсадов и школ в регионах и напоминают, что президент РФ в послании Федеральному собранию 15 января заявил о необходимости строгого соблюдения всех параметров по уровню зарплат учителей, заданных в майских указах, поскольку "речь идет о людях, специалистах, которые работают в важнейших для общества и страны сферах, их труд должен оплачиваться достойно и справедливо".

"Отсутствие в нормативно-правовом регулировании на федеральном уровне единого размера базового должностного оклада педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций привело к тому, что, несмотря на выполнение требований указа президента РФ от 7 мая 2012 года <...> по доведению средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций до средней заработной платы в соответствующем субъекте РФ, базовые должностные оклады работников одной профессиональной квалификационной группы существенно различаются как в субъектах Российской Федерации, так и в образовательных организациях одного уровня в субъекте Российской Федерации", - говорится в обращении.

Как отмечается в документе, по итогам мониторинга, проведенного Министерством просвещения РФ совместно с Общероссийским профсоюзом образования в августе 2019 года, выявлено, что более чем в 70% регионов России базовые должностные оклады педагогов детсадов и школ ниже законодательно установленного минимального размера оплаты труда, а доля должностных окладов в структуре средней зарплаты учителей в 64 субъектах не достигает 30%.

Как сообщила ТАСС глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, обращение будет направлено в правительство в среду.