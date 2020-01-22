Ростовскому онкологическому институту присвоили статус НМИЦ онкологии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Ростовский научно-исследовательскому онкологическому институту (РНИОИ) Минздрава России присвоен статус Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ), сообщили в среду журналистам в пресс-службе РНИОИ.

"Ростовскому научно-исследовательскому онкологическому институту присвоен статус Национального медицинского исследовательского центра по профилю "онкология" (приказ подписан 20 января 2019 года Вероникой Скворцовой, занимавшей в то время пост главы Минздрава - прим. ТАСС). Согласно документу, институт будет переименован в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с новым статусом ФГБУ "НМИЦ онкологии" Минздрава России наделяется функциями организационно-методического и научно-методического руководства организациями соответствующего профиля. В частности, теперь НМИЦ онкологии будет принимать участие в разработке профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, координировать подготовку специалистов по профилю "онкология", включая педагогов, а также участвовать в разработке клинических рекомендаций по вопросам оказания медицинской помощи, стандартов и порядков медицинской помощи, критериев оценки качества медицинской помощи.

Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Минздрава России - один из крупнейших онкоцентров страны, главная клиническая, научная и образовательная база онкологической службы Юга России. Пациентами института являются жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с населением свыше 26 млн человек, а также жители других регионов РФ. Клиническая база института составляет 744 койки. Ежегодно в институт за медицинской помощью обращаются до 130 тыс. пациентов, свыше 20 тыс. из них получают лечение.