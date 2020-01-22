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Онколог Стива Джобса посоветовал жителям мегаполисов проводить время на природе

Дэвид Агус также отметил, что следует питаться три раза в день, ложиться и вставать в одно и то же время

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Онколог Стива Джобса, основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус назвал несколько правил, которые помогут жителям мегаполисов сохранить здоровье. В их числе времяпрепровождение на природе, физическая активность и соблюдение режима дня, сообщил он в интервью порталу мэра и правительства столицы.

"Надо проводить время на природе, в лесу, в парке. Второе. Наше тело создано для движения, мы фактически живем за счет мышечных сокращений. Поэтому двигаться для здоровья просто необходимо", - сказал Агус.

Также в числе важнейших принципов он назвал релаксацию как минимум 30 минут в день, например, можно расслабиться перед телевизором, почитать или посмотреть в окно. Это позволит снизить уровень накопившегося за день стресса. Также, по словам Агуса, следует питаться три раза в день, ложиться и вставать в одно и то же время.

Кроме того, врач рекомендовал горожанам самостоятельно проводить мониторинг собственного состояния. "Я советую взять за привычку такую практику: раз в месяц осматривать себя самостоятельно. Доктор видит вас раз в год, даже, может быть, реже, а вы знаете себя лучше и быстрее заметите какие-либо изменения", - пояснил он.

Агус добавил, что для сохранения ментального здоровья необходимо всего обучаться новым навыкам, узнавать новую информацию. "Для развития надо, чтобы мозгу было неудобно, некомфортно. Если вы не понимаете ничего в физике, как раз ее-то вам и надо попробовать изучить", - сказал он.

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