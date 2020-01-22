Путин сообщил, что программа "Сертификат образования" может быть введена по всей России

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Пилотная программа "Сертификат образования" по подбору профессии, образовательных организаций и графика обучения для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, может начать работу на всей территории России. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Практика хорошая, и я думаю, что это нужно будет сделать [ввести программу "Сертификат образования" на всей территории России]. Мы посмотрим, как это работает в других регионах. Почему нет? Мы людям предпенсионного возраста такой сертификат ввели уже с прошлого года, посмотрим, как это работает, но идея очень хорошая", - сказал президент.

Программа по переобучению и повышению квалификации женщин с детьми в ходе реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" стартовала в РФ в 2020 году. До 2024 года программой переобучения планируется охватить не менее 230 тыс. женщин. Период обучения составит до шести месяцев.

Ранее Минтруд сообщал, что программа обучения будет распространена также на неработающих женщин, у которых есть дети дошкольного возраста. Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, предусмотрена выплата стипендии в размере минимальной оплаты труда с учетом районного коэффициента.