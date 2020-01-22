Путин предложил узаконить работу нянь, которые ухаживают за детьми-сиротами в больницах

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области в среду предложил разработать нормативно-правовую базу для нянь, которые ухаживают за детьми-сиротами в медицинских учреждениях.

Руководитель детского благотворительного фонда "Солнечный город" Мария Аксенова обратилась к президенту с просьбой разработать на федеральном уровне нормативно-правовую базу, связанную с предоставлением социальной услуги для детей до четырех лет, которые остались без попечения родителей и находятся в медицинском учреждении.

"Я согласен с вами - это тот вопрос, которому нужно уделить дополнительное внимание. Есть люди, которые хотят этим заниматься и делают это с душой. А во-вторых, надо, чтобы были нормативные акты, которые легализуют эту деятельность. Я согласен, давайте посмотрим", - сказал Путин, отвечая на просьбу Аксеновой.

Уход за престарелыми

Правительство России к осени представит предложения по развитию комплексной системы финансирования механизмов по уходу за престарелыми, добавил президент, комментируя соответствующее предложение одной из участниц встречи.

"Согласен с вами. Если смотреть на государство как на большую семью, то значимый показатель зрелости общества - это отношение к старшему поколению", - сказал он.

Президент напомнил сюжет притчи Льва Толстого "Деревянная кормушка", в которой маленький мальчик пристыдил своих родителей за плохой уход за престарелым дедушкой.

"Конечно, нам нужно заботиться о людях старшего поколения. Нам, конечно, нужно такие программы расширять", - сказал глава государства. Он добавил, что социальный блок правительства планирует к осени представить предложения по тиражированию на всю страну лучшего регионального опыта в этом направлении.

"Мы оценим, как идет работа, и к осени правительство представит предложения", - резюмировал Путин.