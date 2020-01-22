{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин предложил узаконить работу нянь, которые ухаживают за детьми-сиротами в больницах

Руководитель фонда "Солнечный город" Мария Аксенова обратилась к президенту с просьбой разработать нормативно-правовую базу, связанную с предоставлением услуги для детей до четырех лет, которые остались без попечения родителей

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области в среду предложил разработать нормативно-правовую базу для нянь, которые ухаживают за детьми-сиротами в медицинских учреждениях.

Руководитель детского благотворительного фонда "Солнечный город" Мария Аксенова обратилась к президенту с просьбой разработать на федеральном уровне нормативно-правовую базу, связанную с предоставлением социальной услуги для детей до четырех лет, которые остались без попечения родителей и находятся в медицинском учреждении.

"Я согласен с вами - это тот вопрос, которому нужно уделить дополнительное внимание. Есть люди, которые хотят этим заниматься и делают это с душой. А во-вторых, надо, чтобы были нормативные акты, которые легализуют эту деятельность. Я согласен, давайте посмотрим", - сказал Путин, отвечая на просьбу Аксеновой.

Уход за престарелыми

Правительство России к осени представит предложения по развитию комплексной системы финансирования механизмов по уходу за престарелыми, добавил президент, комментируя соответствующее предложение одной из участниц встречи.

"Согласен с вами. Если смотреть на государство как на большую семью, то значимый показатель зрелости общества - это отношение к старшему поколению", - сказал он.

Президент напомнил сюжет притчи Льва Толстого "Деревянная кормушка", в которой маленький мальчик пристыдил своих родителей за плохой уход за престарелым дедушкой.

"Конечно, нам нужно заботиться о людях старшего поколения. Нам, конечно, нужно такие программы расширять", - сказал глава государства. Он добавил, что социальный блок правительства планирует к осени представить предложения по тиражированию на всю страну лучшего регионального опыта в этом направлении.

"Мы оценим, как идет работа, и к осени правительство представит предложения", - резюмировал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛипецкая область
Реклама на ТАСС
Путин: доступ к средствам маткапитала будет у семей с момента рождения первого ребенка
Президент отметил, что сейчас некоторые направления расходования материнского капитала могут быть осуществлены до достижения ребенком трех лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС