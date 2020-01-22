Дума приняла в I чтении законопроект о проверке на полиграфе при поступлении в Росгвардию

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести проверку на полиграфе при поступлении на службу в Росгвардию. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Законопроект предлагает наделить Федеральную службу войск национальной гвардии полномочием по обеспечению собственной безопасности и конкретными механизмами реализации этих новых полномочий", - пояснил на заседании замглавы комитета Александр Хинштейн, который до избрания в Госдуму занимал пост советника директора Росгвардии. "Мы предлагаем обязать действующих военнослужащих и сотрудников Росгвардии проходить регулярную проверку с использованием полиграфа и аналогичные требования распространить на кандидатов, поступающих на службу или на работу в Росгвардию", - указал он.

По словам депутата, отказ от такой проверки будет являться основанием для отказа в приеме в Росгвардию или для увольнения со службы. Он уточнил, что аналогичные нормы уже действуют в других спецслужбах РФ, в частности, в ФСБ.

Отвечая на вопросы коллег, Хинштейн сообщил, что законопроектом "не предусматривается обязательное прохождение полиграфа всеми военнослужащими и сотрудниками, которые в настоящий момент служат или работают в Росгвардии". "Но по положению, которое дальше ведомство будет уже разрабатывать, предполагается, что при выдвижении военнослужащего или сотрудника на вышестоящую должность он в обязательном порядке будет такую проверку на полиграфе проходить, результаты этой проверки будут являться основанием для его назначения или неназначения", - предупредил он. "Закон не делает различий между военнослужащим, который носит начальное воинское звание, и военнослужащим, который имеет высшее воинское звание, как и законодательство в сфере культуры не делает различия между прославленным режиссером Бортко и режиссером, который снимает скромные фильмы для семейного показа где-нибудь в Нижегородской области", - ответил он на соответствующий вопрос Владимира Бортко.

По словам Хинштейна, сейчас в России "число желающих поступить на службу - как военную, так и правоохранительную в Росгвардию - крайне высоко, ужесточение требований к кандидатам не только не приведет к снижению набора, наоборот, послужит увеличению поступающих на службу, а самое главное - качеству этого отбора".