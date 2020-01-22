Путин предложил использовать мобильные фельдшерско-акушерские пункты в дачных поселках

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) лучше всего подходят для обеспечения первичной медицинской помощи в дачных поселках и на садовых территориях. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

Вера Урываева из липецкого отделения Союза женщин России отметила, что с апреля по октябрь пенсионеры находятся на дачных участках, где им часто требуется медицинская помощь, и спросила о возможности строительства в дачных поселках ФАПов.

"Если это места временного проживания, то что ФАПы будут там делать, когда людей там нет? У нас есть такая форма, как мобильные ФАПы, - это отдельное направление, современные автомобили на хорошей базе с хорошим оборудованием и специалистами. Я думаю, что для таких мест нужно использовать такие способы и такие средства", - сказал Путин.