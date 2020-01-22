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МВД и Курчатовский институт разработают технологии для определения ДНК "нового поколения"

Такие технологии помогут улучшить работу по раскрытию преступлений

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. МВД России и "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого предусматриваются разработки технологий определения последовательности ДНК "нового поколения", позволяющие усовершенствовать работу по раскрытию преступлений. Как отметили в пресс-центре министерства, подписание состоялось в среду.

"Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего, имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК "нового поколения", - сказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. - Они, в том числе позволят устанавливать возраст, этническую и географическую принадлежность человека, его морфологические признаки и элементы внешнего облика".

Взаимодействие с исследовательским институтом, как отметил Колокольцев, имеет большое значение как для дальнейшего развития отечественной науки, так и совершенствования работы по раскрытию и расследованию преступлений.

Стороны также отметили важность привлечения уникальных специалистов, научного и приборного ресурсного потенциала Курчатовского института в развитии технологий криминалистического исследования объектов и веществ.

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