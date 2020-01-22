В Кировской области обнаружили свалку с останками животных

КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Прокуратура в Кировской области проведет проверку размещенной в СМИ информации о свалке останков животных, обнаруженной в Зуевском районе Кировской области. Об этом сообщается в среду на сайте областной прокуратуры.

По данным сайта idelreal.org в Кировской области нашли массовое захоронение скота в окрестностях животноводческого комплекса "Соколовка" в Зуевском районе в пойме реки Коса. Трупы телят, на ушах которых якобы сохранились бирки, обнаружил бывший работник сельхозпредприятия Андрей Рогачев. По его словам, за новогодние праздники на молочной ферме погибли 16 дойных коров. Также в сотне метров от поселка Соколовка он обнаружил бесхозную свалку, где среди прочего мусора валяются мертвые кошки и свиные головы, пишет издание.

"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства при обращении с отходами. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций в СМИ об обнаружении на территории Зуевского района свалки отходов с останками животных", - говорится в сообщении.

По данным правительства области, племзавод "Соколовка" расположен в Зуевском районе, на ферме содержится 4000 голов крупно-рогатого скота и почти 4500 свиней. "Соколовка" снабжает молочной и мясной продукцией населенные пункты Кировской области и других российских регионов.

В конце декабря Андрей Рогачев выложил на YouTube ролик, в котором показа трупы двух принадлежавших ему охотничьих собак и заявил, что выстрелы совершил депутат Законодательного собрания региона, руководитель племзавода "Соколовка" Вячеслав Ягдаров. Заксобрание Кировской области 30 декабря опубликовало заявление "по поводу инцидента с депутатом В.Н. Ягдаровым", в котором депутаты пообещали разобраться в случившемся. 1 января следственное управления СК РФ возбудило в отношении депутата уголовное дело по статье "умышленное уничтожение чужого имущества".