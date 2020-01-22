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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова

Фигурант дела Абызова Степанов просит суд отпустить его под залог в 10 млн рублей

Бывший глава ООО "Ру-ком" при этом подчеркнул, что не признает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Фигурант дела бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова бывший глава ООО "Ру-ком" Николай Степанов просит суд отпустить его под залог в 10 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении ареста обвиняемым по данному делу.

"Прошу суд изменить мне меру пресечения на залог в 10 млн рублей или на домашний арест в моем доме в Новой Москве", - сказал Степанов, подчеркнув, что не признает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. Он также отметил, что скрыться из России он не может, так как загранпаспорт сдал следователям, а имеющиеся у него визы уже просрочены. У меня также на содержании несовершеннолетние дети и онкобольные родители", - добавил обвиняемый.

В Басманный районный суд поступили ходатайства СК о продлении в отношении Абызова и шести других обвиняемых срока содержания под стражей до 26 марта, а всего до 12 месяцев. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Как полагают правоохранительные органы, вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж. Также Абызов в нарушение запрета наложенного на него как на члена правительства в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность на сумму около 32 млрд рублей.

Следствие полагает, что экс-министр действовал в соучастии с экс-гендиректором ОАО "Региональные электрические сети" Сергеем Ильичевым, заместителем генерального директора ООО "Ру-ком" Максимом Русаковым, председателем совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александром Пелипасовым, гендиректором группы "Ру-ком" Николаем Степановым, директором по экономике и финансам АО "Рэмис" Галиной Фрайденберг и Инной Пикаловой. Все они арестованы и вину не признают.

Теги
РоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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