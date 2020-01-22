Путин предложил включить финансирование медико-социального патронажа НКО в господдержку

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил включить медико-социальный патронаж, осуществляемый некоммерческими организациями, в поддержку государства в рамках выделенного финансирования в объеме 1,9 млрд руб. Об этом он заявил в среду в ходе встречи с представителями общественности в Липецкой области.

"Нужно включить ваш вид деятельности в поддержку государства в рамках выделенного финансирования. Деньги есть, нужно просто включить вас в работу. Давайте сделаем это", - сказал он.

Путин напомнил, что в 2020 году выделено 1,9 млрд руб. на оказание услуг медико-социальной помощи частными организациями, в том числе и по уходу за пожилыми людьми на дому.

"Спасибо, это действительно хороший опыт", - добавил он.