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Причиной ареста Александра Емельяненко в Анапе стало буйное поведение в гостинице

Сейчас спортсмен находится в изоляторе временного содержания

КРАСНОДАР, 22 января. /ТАСС/. Причиной административного ареста на семь суток российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в Анапе стало его буйное поведение в гостинице. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

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Ранее в пресс-службе Краснодарского краевого суда ТАСС сообщили, что Емельяненко арестовали по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), водворив в изолятор временного содержания. 

"В дежурную часть отдела МВД России по городу Анапе поступило сообщение от администратора гостиницы о том, что один из постояльцев ведет себя буйно. На место незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали 38-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел на базе отдыха "Спорт" в поселке Супсех под Анапой, представители базы отказались комментировать ситуацию.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжелом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. Емельяненко 3 апреля проведет бой против соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире Absolute Championship Akhmat в Москве. На протяжении нескольких дней Емельяненко проводил тренировки в Анапе.

Теги
РоссияКраснодарский край
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