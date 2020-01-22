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Во Франции изобрели прибор для введения инъекций без шприца

Планируется, что в массовое производство прибор поступит не ранее 2021 года

ПАРИЖ, 22 января. /ТАСС/. Специалисты компании Crossject из города Арк-ле-Гре на востоке Франции разработали одноименное устройство, позволяющее делать инъекции через одежду без использования шприца. Об этом сообщила в среду радиостанция France Bleu.

Небольшой прибор вводит лекарство в организм человека через стеклянную трубку с помощью высокого давления. "Примерная скорость движения жидкости составляет от 500 до 700 км/ч. Этого достаточно для того, чтобы вещество преодолело ткани [и попало в кровь]", - отметил Патрик Александр, генеральный директор Crossject.

При использовании аппарата человеку не требуется помощь врача или медсестры. По словам разработчиков, это помогает сэкономить время в критических ситуациях, таких как эпилептический припадок или аллергическая реакция.

Высокое давление в устройстве достигается за счет использования специального взрывчатого порошка. Его название радиостанция не приводит, однако уточняет, что он широко используется в оборонной промышленности.

В массовое производство прибор поступит не ранее 2021 года, поскольку компании предстоит провести необходимые испытания и получить сертификаты, разрешающие его использование в Европе и США. Особое внимание в ходе тестов специалисты уделяют стеклу, из которого сделана трубка: оно должно выдерживать давление в несколько раз превышающее то, при котором вводится лекарство.

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Франция
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