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Путин поздравил студентов с предстоящим Татьяниным днем

Праздник отмечается в России 25 января

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил студентов с предстоящим праздником - Татьяниным днем, который отмечается в России 25 января.

"Скоро Татьянин день, - сказал он на встрече со студентами образовательного центра "Сириус". - Хочу вас поздравить, поздравить всех студентов, всех наших учащихся различных учебных заведений и ваших преподавателей с этим праздником".

Путин выразил надежду, что выпускники "Сириуса" будут "двигаться семимильными шагами вперед", чтобы их личные планы и надежды личностного и профессионального роста "совпадали с трендами развития страны". Президент добавил, что уже не впервые встречается с воспитанниками "Сириуса" и знает, что как правило, именно так и происходит.

"Это очень важно для нас всех, для вас, для вашего успеха, для страны важно, потому что, то, что сейчас происходит [в мире иннорваций, технологий], вы наверно лучше, чем я можете каждому рассказать", - добавил Путин, подчеркнув, что важно преодолеть эти вызовы с максимальным результатом.

Теги
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