{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОСК разберется в ситуации с оскорблением мурманских журналистов в соцсетях

Представитель судоремонтного завода №10 оставила оскорбительный комментарий под постом со ссылкой на материал издания "СеверПост" о назначенном штрафе предприятию за долги по зарплате

МУРМАНСК, 22 января. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проведет разбирательство в связи с комментарием руководителя группы по связям с общественностью АО "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" (Мурманская область, входит в ОСК) Ольги Поповой, которая 21 января в группе одного из мурманских СМИ в соцсети "ВКонтакте" оставила оскорбительный отзыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОСК.

21 января мурманское издание "СеверПост" разместило в соцсети "ВКонтакте" ссылку на свой материал, в котором говорится, что государственная инспекция труда в Мурманской области привлекла генерального директора судоремонтного завода №10 в городе Полярном Евгения Зудина и его предприятие к административному наказанию в виде штрафа в 10 тыс. рублей за задолженность по зарплате в размере 16 млн рублей. В комментариях на публикацию представитель завода Ольга Попова грубо обозвала ее авторов и обвинила их в поднятии рейтингов за счет использования полученной нечестным путем информации. Позже она извинилась за свои слова и эмоциональную реакцию.

"Мы разберемся в обстоятельствах произошедшего конфликта и примем решение о дальнейших внутренних действиях. В любом случае считаем подобные неэтичные высказывания в адрес коллег-журналистов недопустимыми", - сообщили ТАСС в пресс-службе, добавив, что конкретные меры будут приняты после завершения разбирательства.

Как сообщила ТАСС Ольга Попова, она продолжает работать на своей должности на предприятии, никакие санкции в отношении нее не предпринимались. Руководитель группы по связям с общественностью судоремонтного завода в Полярном отметила, что документ государственной инспекции труда в Мурманской области, опубликованный в местном СМИ, "имеет место быть". В нем говорится, что штраф на руководителя и предприятие наложен за задержку зарплаты в октябре 2019 года.

"Сейчас у нас нет задержек по зарплате, есть перенос выплаты, который был согласован с профсоюзным комитетом", - отметила собеседница агентства.

АО "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" основан в 1935 году, расположен на северном и восточном берегах губы Пала Кольского залива Баренцева моря в Мурманской области. Основной деятельностью завода является доковый ремонт, сервисное обслуживание и утилизация кораблей судов ВМФ, средств вооружения и военной техники. На предприятии также осуществляется хранение радиационно опасных объектов (реакторных отсеков и плавучих упаковок судов атомного технологического обеспечения).

Теги
РоссияМурманская область
Реклама на ТАСС
Путин допустил, что музыкальные школы могут получить свои образовательные стандарты
По словам президента, можно было бы "договориться таким образом, чтобы консерватория принимала участие в разработке таких стандартов"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС