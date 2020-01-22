ОСК разберется в ситуации с оскорблением мурманских журналистов в соцсетях

МУРМАНСК, 22 января. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) проведет разбирательство в связи с комментарием руководителя группы по связям с общественностью АО "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" (Мурманская область, входит в ОСК) Ольги Поповой, которая 21 января в группе одного из мурманских СМИ в соцсети "ВКонтакте" оставила оскорбительный отзыв. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОСК.

21 января мурманское издание "СеверПост" разместило в соцсети "ВКонтакте" ссылку на свой материал, в котором говорится, что государственная инспекция труда в Мурманской области привлекла генерального директора судоремонтного завода №10 в городе Полярном Евгения Зудина и его предприятие к административному наказанию в виде штрафа в 10 тыс. рублей за задолженность по зарплате в размере 16 млн рублей. В комментариях на публикацию представитель завода Ольга Попова грубо обозвала ее авторов и обвинила их в поднятии рейтингов за счет использования полученной нечестным путем информации. Позже она извинилась за свои слова и эмоциональную реакцию.

"Мы разберемся в обстоятельствах произошедшего конфликта и примем решение о дальнейших внутренних действиях. В любом случае считаем подобные неэтичные высказывания в адрес коллег-журналистов недопустимыми", - сообщили ТАСС в пресс-службе, добавив, что конкретные меры будут приняты после завершения разбирательства.

Как сообщила ТАСС Ольга Попова, она продолжает работать на своей должности на предприятии, никакие санкции в отношении нее не предпринимались. Руководитель группы по связям с общественностью судоремонтного завода в Полярном отметила, что документ государственной инспекции труда в Мурманской области, опубликованный в местном СМИ, "имеет место быть". В нем говорится, что штраф на руководителя и предприятие наложен за задержку зарплаты в октябре 2019 года.

"Сейчас у нас нет задержек по зарплате, есть перенос выплаты, который был согласован с профсоюзным комитетом", - отметила собеседница агентства.

АО "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" основан в 1935 году, расположен на северном и восточном берегах губы Пала Кольского залива Баренцева моря в Мурманской области. Основной деятельностью завода является доковый ремонт, сервисное обслуживание и утилизация кораблей судов ВМФ, средств вооружения и военной техники. На предприятии также осуществляется хранение радиационно опасных объектов (реакторных отсеков и плавучих упаковок судов атомного технологического обеспечения).