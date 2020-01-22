В рамках фестиваля "Засечная черта" пройдет празднование 500-летия Тульского кремля

ТУЛА, 22 января. /ТАСС/. Трехдневный фестиваль "Засечная черта" объединит основные культурные мероприятия, которые будут проходить в конце сентября 2020 года в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. В их числе - открытие музейного квартала в историческом центре Тулы, гала-концерт Государственного академического Мариинского театра, сообщила министр культуры региона Татьяна Рыбкина в среду на заседании рабочей группы по подготовке к празднованию.

"Первые мероприятия начнутся уже в июне, основные мероприятия по празднованию 500-летию кремля планируются на конец сентября, предварительно - это 25, 26, 27 сентября. В первый день будет фестиваль истории, торжественное открытие празднования юбилея на территории Тульского кремля. Будет выступление Мариинского театра, большое мультимедийное шоу с видеопроекциями на стенах кремля и Успенского собора, также запланировано открытие музейного квартала", - сказала Рыбкина.

Ожидается, что Мариинский театр представит фрагмент оперы "Левша", написанной Родионом Щедриным, и произведения русской классики на историческую тематику. На праздничные дни также намечены гастроли Театра Российской армии, которые пройдут на сцене Тульского академического драмтеатра. "В сентябре-октябре ожидается приезд Малого драматического театра - Театра Европы под руководством Льва Додина со звездным составом", - сообщила заместитель директора департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры РФ Эдита Исаакян.

Еще два дня фестиваля, который предложено назвать "Засечная черта", будут посвящены культурным событиям - проведению выставок, концертных программ, фестиваля духовых оркестров, и спортивным мероприятиям. Торжества, по данным областного министерства культуры, пройдут во всех 11 городах Большой Засечной черты - Алексине, Белеве, Богородицке, Веневе, Дубне, Дедилове, Епифани, Крапивне, Одоеве, Плавске, Чекалине. Экспозиции об их истории будут также представлены на площадках в Туле.

Власти региона рассчитывают, что фестиваль "Засечная черта" станет ежегодным в Тульской области. "Это должно быть хорошим, масштабным событийным мероприятием, которое мы делаем в формате фестиваля, чтобы потом он прижился у нас в регионе и был нашим брендом", - отметила заместитель председателя облправительства Ольга Гремякова.

Музейный квартал

Основные работы по реконструкции бывших купеческих особняков XVIII-XIX веков на улице Металлистов в историческом центре Тулы начались в 2018 году. Помещения в обновленных зданиях получат Государственный исторический музей (ГИМ), филиалы музеев "Ясная поляна", "Куликово поле", "Поленово", Тульский музей оружия, некоторые региональные музеи.

Так, филиал ГИМ откроется в бывшем административно-производственном здании пряничной торговли, построенном в 1891 году. Ожидается, что там будут действовать не менее двух крупных сменных проектов в течение года, а также экспозиция об истории самого комплекса зданий. Музей-заповедник "Куликово поле" планирует создать научно-исследовательский и реставрационный центр, где будет размещаться Тульская археологическая экспедиция, экспозиции находок археологов.

На площадках "Поленовского подворья" - филиала музея-усадьбы художника Василия Поленова - будет создан центр возрождения семейных традиций, где представят цикл экспозиций, посвященных семьям известных оружейников, купцов, дворян Тульской области. Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная поляна" в своем филиале организует информационный центр для туристов, книжный магазин-кафе, сувенирную лавку, гостиничные номера в усадебном стиле.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение строительства Тульского кремля в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений "Большой засечной черты" имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII веках объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. На ремонт объектов культурного наследия в рамках празднования юбилейной даты и создание музейного квартала в историческом центре Тулы из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников было выделено около 700 млн рублей.