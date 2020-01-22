Квартиру без отопления матери-одиночки в Волгограде подключили к газоснабжению

ВОЛГОГРАД, 22 января. /ТАСС/. Квартиру матери-одиночки в Волгограде, которую женщине с ребенком предоставили без отопления и газа, подключили к газоснабжению, сообщил ТАСС официальный представитель администрации Волгоградской области.

Накануне в эфире одного из федеральных каналов прошел сюжет о том, что в Волгограде молодой женщине-сироте, матери-одиночке с ребенком, от государства предоставили квартиру, в которой отсутствуют газ, отопление и горячая вода. Женщина была вынуждена отапливать квартиру электроприборами и оплачивать большие счета за электричество.

"С сегодняшнего дня газ стал поступать в квартиру Кристины Шарифовой. Чтобы ускорить решение вопроса в непростой ситуации, в которой оказалась сирота и мать-одиночка, стороной договора поставки газа выступило управление капитального строительства", - сообщил ТАСС официальный представитель региональной администрации.

Он отметил, что этот случай не единичный и областные власти продолжат переговоры с ресурсопоставляющей компанией. В настоящий момент комментарием ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" ТАСС не располагает.

Ранее в среду представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник сообщила журналистам в Волгограде по факту предоставления от государства молодой матери с малолетним ребенком квартиры, не подключенной к горячей воде и отоплению, возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что в ресурсоснабжающей организации и управлении капитального строительства в ходе обысков изымаются документы, имеющие значение для следствия. В целях скорейшего решения проблемы руководством регионального управления СК РФ было инициировано проведение рабочих встреч с представителями этих двух структур для согласования вопроса о заключении необходимого договора до конца среды, 22 января.