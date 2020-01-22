{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Квартиру без отопления матери-одиночки в Волгограде подключили к газоснабжению

Ранее женщина отапливала квартиру электроприборами и оплачивала большие счета за электричество

ВОЛГОГРАД, 22 января. /ТАСС/. Квартиру матери-одиночки в Волгограде, которую женщине с ребенком предоставили без отопления и газа, подключили к газоснабжению, сообщил ТАСС официальный представитель администрации Волгоградской области.

Накануне в эфире одного из федеральных каналов прошел сюжет о том, что в Волгограде молодой женщине-сироте, матери-одиночке с ребенком, от государства предоставили квартиру, в которой отсутствуют газ, отопление и горячая вода. Женщина была вынуждена отапливать квартиру электроприборами и оплачивать большие счета за электричество.

"С сегодняшнего дня газ стал поступать в квартиру Кристины Шарифовой. Чтобы ускорить решение вопроса в непростой ситуации, в которой оказалась сирота и мать-одиночка, стороной договора поставки газа выступило управление капитального строительства", - сообщил ТАСС официальный представитель региональной администрации.

Он отметил, что этот случай не единичный и областные власти продолжат переговоры с ресурсопоставляющей компанией. В настоящий момент комментарием ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" ТАСС не располагает.

Ранее в среду представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник сообщила журналистам в Волгограде по факту предоставления от государства молодой матери с малолетним ребенком квартиры, не подключенной к горячей воде и отоплению, возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что в ресурсоснабжающей организации и управлении капитального строительства в ходе обысков изымаются документы, имеющие значение для следствия. В целях скорейшего решения проблемы руководством регионального управления СК РФ было инициировано проведение рабочих встреч с представителями этих двух структур для согласования вопроса о заключении необходимого договора до конца среды, 22 января.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Молодежь Ингушетии будут отправлять на обучение дефицитным профессиям в другие регионы
В регионе не хватает специалистов в сфере АПК, в том числе ветеринаров и агрономов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС