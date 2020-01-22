Путин поддержал идею создания ассоциации выпускников "Сириуса"

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания ассоциации выпускников центра "Сириус", которые могли бы делиться опытом и продвигать образовательные идеи в своих регионах. О соответствующей инициативе главе государства рассказали на его встрече в среду со студентами на территории этого образовательного центра.

"Идея хорошая", - сказал Путин. Он добавил, что аналоги "Сириуса" уже работают в 56 регионах РФ, и это движение в правильном направлении. "Мне что приятно: что появляются не только люди, которые являются потребителями этой услуги, но и те, кто готовы продвигать саму по себе эту идею. Это значит, что у нас команда увеличивается, и мы уже не начинаем с центра поля, мы уже в атаке", - сказал президент.

Путин добавил, что даст поручение по этому вопросу главе Минпросвещения Сергею Кравцову, который присутствует на встрече. "Хочу представить: прошу любить и жаловать, наш новый министр просвещения", - указал президент на Кравцова. Он отметил, что министр должен соответствующую идею "поддержать на уровне ведомства, работая с регионами".

Глава государства добавил, что, помимо региональной системы "Сириуса", существует и много других проектов, направленных на поддержку творчества молодежи. "Мне кажется, что нужно пошире посмотреть и использовать все формы для того, чтобы поддержать ребят, которые хотят, могут и должны использовать все эти формы для своего профессионального роста", - сказал Путин.

Президент поддержал также предложение одного из участников встречи, являющегося студентом педагогического вуза, об организации в РФ конкурсов профессионального мастерства не только для педагогов, но и для учащихся по педагогическим специальностям.

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.