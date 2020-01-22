Путин допустил, что музыкальные школы могут получить свои образовательные стандарты

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что ведущие музыкальные школы могут получить право на введение своих образовательных стандартов. Об этом он сообщил на встрече со студентами образовательного центра "Сириус".

"Можно подумать и нужно, наверное", - сказал президент, отвечая на просьбу распространить право введения собственных образовательных стандартов на ведущие школы, которые готовят детей для консерваторий. Глава государства уточнил, что так как такого рода школы существуют при самих консерваториях, то можно было бы "договориться таким образом, чтобы консерватория принимала участие в разработке таких стандартов".

"Совершенно очевидно, что эти школы работают на консерваторию, но все-таки они должны давать полноценное образование, - подчеркнул он. - Понятно, что корректировки возможны, но полноценное образование [должно быть]".

Российский лидер подчеркнул, что ребенок, который гениально играет на скрипке, "должен понимать, что Пермь находится в Российской Федерации, знать географию, историю своей страны, что дважды два - это четыре". По мнению Путина, такие элементарные вещи современный человек, даже если он с детства ориентирован на узкую специальность, должен знать. "Конечно, своеобразие [образовательных стандартов] должно быть. Наверное это возможно, давайте подумаем. Но базовое образование должно быть достойным", - заключил президент.