Путин считает, что главным критерием для поступления в вуз должны быть знания

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Знания должны быть главным критерием для поступления в высшие учебные заведения. Если в вузе есть преференции для тех, кто имеет успехи в спорте, то дифференциации по видам спорта быть не должно, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами.

"При поступлении в вуз все-таки главные критерии это знания, а не спортивные достижения. Если какие-то преференции есть, то это делают или было сделано для того, чтобы привлечь внимание к медальным видам спорта. Наш олимпийский комитет и министерство спорта, все стремятся к тому, чтобы Россия была наиболее ярко представлена в тех видах спорта, которые представлены в олимпийской программе", - сказал он.

При этом глава государства отметил, что если у вуза есть какие-то преференции по приему на учебу при наличии спортивных достижений, то они должны затрагивать все виды спорта, вне зависимости от того, входят ли они в олимпийскую программу.

"Мой вид спорта, с которого я начинал, борьба самбо. Он не олимпийский, но это база для достижений в области олимпийского вида спорта дзюдо, - добавил Путин. - Потом у нас есть свои национальные виды спорта в регионах, в республиках, и это мы, безусловно, должны поддерживать. Они не меньшее имеют значение, чем олимпийская программа".