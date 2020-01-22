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Умер актер из сериалов "Марш Турецкого" и "Универ" Данила Перов

Ему было 52 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Актер Данила Перов умер на 52-м году жизни. Об этом сообщается в среду на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы. Будем помнить, любить и поминать добрым словом", - говорится в сообщении.

Перов родился 9 ноября 1968 года в семье актрисы Раисы Рязановой. Окончил школу-студию МХАТ. Работал в театре "МодернЪ", с 1994 года - в театре "Содружество актеров Таганки". Известен по фильмам "Марка страны Гонделупы", "Посейдон" спешит на помощь", сериалам "Марш Турецкого" и "Универ".

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