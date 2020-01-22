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Предложения по изменениям в Конституции

Общественная палата проведет экспертизу законопроекта о поправке к Конституции

В региональных общественных палатах уже начали проводить слушания по мониторингу реализации положений послания президента Федеральному собранию

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Общественная палата (РФ) готовится провести общественные слушания президентского проекта закона о поправке к Конституции. Об этом в среду сообщила секретарь ОП, член рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Лидия Михеева.

"ОП РФ поможет рабочей группе со сбором и обобщением всех предложений от граждан и организаций. У нас накоплен большой опыт в проведении общественной экспертизы законопроектов, мы привыкли конвертировать мнение граждан в понятный власти нормативный язык. Мы полностью готовы выступить связующим звеном между властью и обществом в таком серьезном вопросе, как обсуждение поправок в Конституцию", - приводит слова Михеевой пресс-служба палаты.

Она отметила, что в региональных общественных палатах уже начали проводить слушания по мониторингу реализации положений послания президента Федеральному собранию, в контексте которых будут рассматриваться и предложения по поправкам в Конституции.

"Законопроект с поправками к Конституции нацелен на решение задач по повышению ответственности власти, взаимодействия и взаимозависимости граждан и различных ветвей власти, которые были обозначены в послании. Президент начал послание с обращения к человеку, его интересам, напомнил о необходимости вовлечения человека в дела государства. Поэтому понятна активизация курса на повышение участия граждан в жизни страны и роста их благосостояния. Именно в этом контексте мы и будем оценивать поправки", - подчеркнула Михеева.

Путин в понедельник внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. В него вошли все предложения, озвученные главой государства 15 января в послании Федеральному собранию. Во вторник профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении, рассмотрение документа Госдумой запланировано на четверг.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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