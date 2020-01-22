Мединский: зарплата деятелей культуры в России выросла с 2012 года в 3,2 раза

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Зарплата деятелей культуры в России за время работы Владимира Мединского на посту министра культуры РФ, с 2012 года, выросла в 3,2 раза.

"Вот зарплата в 2011 году в отрасли и в 2019 году. [Она выросла] в 3,2 раза. И это считая сельские учреждения", - сказал Мединский на заседании в ведомстве в среду, посвященном представлению нового министра Ольги Любимовой.

Он поблагодарил всех представителей культурной сферы за продуктивную работу. "Вы очень хорошо работали, вы отдавали этому сердце, время, жизнь, здоровье, душу. Результат мы видим - в три раза выросли доходы федеральных музеев. А это посещаемость, это интерес, мода на музеи. В 2,5 раза - посещаемость театров. В два с лишним раза выросли сборы российского кино и количество кинозрителей", - сказал он.

Мединский отметил, что до его прихода на пост ведомство работало в совершенно другом ключе. "Кто работает в министерстве больше восьми лет, помнит, что это было достаточно свободное министерство, я бы сказал, разболтанное. Треть здания была сдана в аренду, и никто ничего не платил. Министерство находилось на шести площадках по Москве, теперь у нас прекрасный комплекс, хорошие условия для работы", - сказал он.

Вспоминать с любовью

Экс-министр добавил, что будет периодически возвращаться мыслями к временам его работы на посту, который он покинул. "Каждый раз, когда я буду проходить мимо новых помещений Третьяковки, Российской национальной библиотеки, нового Политеха, новой филармонии, нового Института культуры, я буду с любовью вспоминать проведенное здесь время", - сказал он.

На встрече, в частности, присутствуют президент Пушкинского музея Ирина Антонова, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский художественный руководитель МХАТ им Горького Эдуард Бояков, директор Пушкинского музея Марина Лошак, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач, актер и режиссер Игорь Угольников, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров и другие.

По указу Путина руководитель департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова 21 января назначена главой министерства. Она сменила на этом посту Владимира Мединского.