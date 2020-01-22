Путин: ученики центра "Сириус" должны иметь возможность постоянно проживать при нем

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Возможность постоянного проживания при образовательном центре "Сириус" для учеников из отдаленных регионов и семей с низкими доходами должна быть создана. Такое мнение высказал на встрече со студентами в Сочи в среду президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно создавать для определенной группы тех, кто учится в "Сириусе", возможность здесь постоянно пребывать, потому что доходы у семей разные. Мы это обсуждали на попечительском совете - хорошо, когда мы не вымываем талантливых ребят из регионов, а даем им возможность там жить. Но некоторые не имеют возможности ездить туда-сюда, поэтому их лучше собирать. Такие вещи на поверхности не лежат, но мы просто понимаем, видим, что такая проблема существует", - сказал президент.

Путин традиционно в январе встречается с молодежью и студентами. Годом ранее 23 января он посетил Московский государственный университет.

Образовательный центр "Сириус" создан на базе олимпийской инфраструктуры. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.