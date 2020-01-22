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75-летие Победы

В Приэльбрусье пройдет чемпионат по альпинизму, посвященный 75-летию Победы

В соревнованиях примут участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Чечни и Ингушетии

НАЛЬЧИК, 22 января. /ТАСС/. Открытый чемпионат по альпинизму состоится в горах Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии в феврале, он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС в среду президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР Абдул-Халим Ольмезов.

"1-15 февраля мы проведем открытый чемпионат Кабардино-Балкарии по альпинизму в снежно-ледовом классе, который будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования будут проходить среди команд, которые должны состоять минимум из трех человек, а свое участие уже подтвердили альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Чечни, ждем еще Ингушетию, свою команду выставит и Эльбрусский высокогорный поисково-спасательного отряда МЧС России", - сказал Ольмезом.

Команды будут восходить на разные вершины, расположенные в Баксанском ущелье КБР по маршрутам разной категории сложности. Результаты будут подсчитываться простым сложением баллов, которые получат команды за каждое восхождение.

"На соревнования допускаются спортсмены, имеющие разряды не ниже второго в альпинизме. В целях безопасности мы предусмотрели и второй вариант проведения чемпионата, если погода будет плохой, мы отменим восхождения и чемпионат будет проходить в ледовом классе на водопадах, где нет лавиноопасности и можно будет обеспечить безопасность людей", - добавил собеседник агентства.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария75-летие Победы
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