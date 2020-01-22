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Самолет, летевший из Петербурга в Мурманск, возвращается в аэропорт вылета из-за непогоды

В Мурманске сильный снегопад и ветер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", который летел из Санкт-Петербурга в Мурманск, развернулся и возвращается назад в Пулково из-за погоды - в Мурманске в среду сильный снегопад и ветер. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.

"Командир рейса 6345 принял решение уйти на запасной аэродром по метеусловиям в аэропорту Мурманска", - сказал собеседник агентства.

В компании отметили, что если погода в Мурманске улучшится, то самолет вновь вылетит из Пулково в 21:35 мск.

Согласно расписанию на сайте Пулково, рейс 6345 вылетел в 17:37 мск.

Ранее сообщалось, что в среду в Мурманске был сильный снегопад, а также ветер. Из-за этого утром в области перекрыли участок федеральной трассы "Кола", а спасатели оказывали помощь застрявшим в снегу машинам и развернули на трассе пункт обогрева для водителей, чтобы они могли переждать непогоду.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургМурманская область
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