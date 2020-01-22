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Суд Киева вернул украинское гражданство епископу УПЦ

Гедеон был лишен гражданства 21 июня 2018 года

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд Киева в среду обязал Государственную миграционную службу (ГМС) Украины вернуть украинское гражданство епископу канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеону.

"Апелляционную жалобу Управления ГМС по Волынской области оставили без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений", - говорится в комментарии представителя суда, который приводит агентство РБК-Украина.

Таким образом, суд полностью удовлетворил иск епископа к миграционной службе. В нем священник просил восстановить украинское гражданство, которого его лишили по решению ведомства 21 июня 2018 года.

Решение Шестого апелляционного суда вступило в силу после его оглашения.

Госпогранслужба Украины 13 февраля 2019 года задержала в аэропорту Борисполь наместника Десятинного монастыря УПЦ Гедеона, который возвращался из США, где передавал письмо американскому госсекретарю о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на Украине. На следующий день стало известно, что Гедеон был отправлен обратным рейсом в США через Франкфурт-на-Майне. Погранслужба изъяла у него украинский паспорт, пояснив, что священник лишен гражданства, так как является гражданином США и России.

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