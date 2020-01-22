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Город-курорт Сочи представили на туристической выставке в Испании

На выставке Fitur-2020 в Мадриде также продемонстрировали туристический потенциал Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской и Московской областей, Камчатского края, Республик Татарстан, Северная Осетия - Алания и других регионов

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Туристический потенциал Сочи представили на Международной туристической выставке Fitur-2020 в Мадриде, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. В Сочи также активно развивается событийный туризм, в городе ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек.

"40-я Международная туристическая выставка Fitur-2020 открылась в среду в Мадриде. Сочи представлен на ней в рамках единой экспозиции, посвященной развитию туризма в России", - сообщили в пресс-службе.

На стенде России также демонстрируется уникальный туристический потенциал Санкт-Петербурга, Калининградской, Ростовской и Московской областей, Камчатского края, Республик Татарстан, Северная Осетия - Алания и других регионов страны.

"За три дня работы выставки мы планируем провести ряд деловых встреч с ведущими туроператорами Испании с обсуждением возможностей двустороннего сотрудничества в сфере развития туристических обменов и презентацией курорта Сочи", - привели в пресс-службе слова начальника управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергея Домората.

Fitur - крупнейшая европейская выставка, особенностью которой является большое количество представителей туристической отрасли (агентств, отелей, перевозчиков, сервисных компаний) из Испании и стран Латинской Америки, которые являются целевыми рынками для развития въездного туризма в Россию.

Теги
РоссияКраснодарский край
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