Первый "Яндекс. Лицей" в Мурманской области заработает 1 сентября

ТАСС, 22 января. Образовательный проект "Яндекс. Лицей" начнет работать в Мурманской области с 1 сентября. Первая площадка появится в Мурманске, сообщил в среду в Facebook губернатор региона Андрей Чибис.

"Яндекс. Лицей - 1 сентября в Мурманске заработает первый в регионе!" - говорится в сообщении.

Согласно данным официального сайта "Яндекс. Лицей", в Северо-Западном федеральном округе уже действуют аналогичные площадки в Санкт-Петербурге, городах Ленинградской области, Пскове, Великом Новгороде, Череповце и Вологде. Проект направлен на обучение школьников программированию, он появился в 2016 году и рекомендован АНО "Цифровая экономика".

В 2019 году "Яндекс. Лицей" набирал школьников почти на 300 площадках в 131 городе России и Казахстана.