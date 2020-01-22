НИИ гуманитарных наук Ингушетии будет изучать средневековые родовые башни республики

МАГАС, 23 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют создать в Ингушском научно-исследовательском институте (НИИ) гуманитарных наук им. Чаха Ахриева отдел по изучению средневековых родовых башен в горном Джейрахском районе республики, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

15 декабря 2019 года неизвестные вандалы выбили камни из общих и фасадных кладок, арочные камни дверных проемов в средневековых башнях комплекса Бейни, расположенного в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном и природном музее-заповеднике. По данному факту отделением МВД России по Джейрахскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ.

"Необходимо активизировать научно-исследовательскую работу в области истории возникновения памятников древней ингушской архитектуры. Эта тема изучена недостаточно, поручаю НИИ проработать вопрос создания отдела по изучению средневековой архитектуры горной Ингушетии за счет перераспределения штатной численности имеющихся отделов института", - передает пресс-служба слова вице-премьера региона Марьям Амриевой.

По ее словам, также необходимо больше времени уделять воспитанию у ингушских школьников чувства патриотизма, бережного отношения к историческому и культурному наследию региона. "Для этого необходима качественная учебная база, которая существенно расширит знания детей в области истории древней ингушской архитектуры. Следует на должном уровне организовать внеурочную деятельность, развить как научный, так и творческий подход к изучению этой темы", - цитирует также пресс-служба Амриеву.

Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.

Башенный комплекс Бейни расположен на южном склоне Столовой горы и включает в себя 8 жилых башен с различными пристройками и каменными оборонительными стенами. Как и все башенные комплексы на территории Ингушетии, Бейни являлось родовым поселением и имеет фамильное значение для потомков ингушей, проживавших ранее в этих башнях.