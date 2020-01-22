{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мэр Харькова распорядился вернуть проспекту имя маршала Жукова

Проспект Жукова в 2016 году в рамках так называемой кампании по декоммунизации получил имя Петра Григоренко

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Мэр Харькова распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета совместно с юридическим департаментом Харьковского городского совета подготовить проект решения по изменению названия (переименования) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - говорится в распоряжении.

Проспект Жукова в 2016 году в рамках так называемой кампании по декоммунизации получил имя Петра Григоренко (советский генерал, правозащитник, выступавший в защиту депортированных народов - прим. ТАСС). 19 июля 2019 года горсовет Харькова отменил решение о переименовании и вернул проспекту прежнее название - проспект Маршала Жукова. 5 сентября того же года Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск ряда политиков и партий об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. Это решение было обжаловано горсоветом, однако в ноябре 2019 года апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения проспекту имени маршала Жукова. После этого горсовет Харькова объявил о проведении общественного обсуждения вопроса о переименовании городского проспекта. Согласно информации, опубликованной на сайте горсовета 19 декабря 2019 года, предложение вернуть проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
МИД Франции порекомендовал отложить поездки в Ухань
Ведомство советует избегать контактов с людьми, "страдающих острой респираторной инфекцией"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС