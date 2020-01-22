Мэр Харькова распорядился вернуть проспекту имя маршала Жукова

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Мэр Харькова распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета совместно с юридическим департаментом Харьковского городского совета подготовить проект решения по изменению названия (переименования) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", - говорится в распоряжении.

Проспект Жукова в 2016 году в рамках так называемой кампании по декоммунизации получил имя Петра Григоренко (советский генерал, правозащитник, выступавший в защиту депортированных народов - прим. ТАСС). 19 июля 2019 года горсовет Харькова отменил решение о переименовании и вернул проспекту прежнее название - проспект Маршала Жукова. 5 сентября того же года Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск ряда политиков и партий об отмене решения горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова. Это решение было обжаловано горсоветом, однако в ноябре 2019 года апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения проспекту имени маршала Жукова. После этого горсовет Харькова объявил о проведении общественного обсуждения вопроса о переименовании городского проспекта. Согласно информации, опубликованной на сайте горсовета 19 декабря 2019 года, предложение вернуть проспекту имя Жукова поддержали 67% проголосовавших, против высказались 33%.